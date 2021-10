Spooktocht ijssalon Veendiep gecanceld

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 20 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN REGENACHTIG | MORGEN KOUD MET BUIEN

Het wordt een herfstachtige dag want vanochtend gaat het een tijd regenen en het is zwaar bewolkt. Maar het is zacht met een temperatuur rond 15 graden. Vanmiddag en vanavond blijft er kans op enkele buien en de zon kan soms nog even doorbreken. Maximumtemperatuur rond 16 graden en windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten.

De wind neemt vannacht af maar er komt wel een grote regenstoring over het land. Bij ons gaat het in de loop van de nacht en morgenochtend geruime tijd regenen: er kan dan 15-20 mm aan neerslag vallen. De kans op windstoten is tot die tijd beperkt, maar morgenmiddag en morgenmiddag is het guur met windkracht 4 tot 6 en windstoten, en af en toe een regen- of onweersbui. Het wordt ook koud met temperaturen schommelend tussen 10 tot 13 graden.

In het weekend is het ook niet koud maar wel overwegend droog met zonnige perioden, na het weekend gaat de middagtemperatuur omhoog tot rond 14 graden.