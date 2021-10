Wandelen werkt! in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Op woensdag 27 oktober organiseert wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling door Vriescheloo. Er geldt een maximum van 48 wandelaars.

De koffie/thee staat vanaf 09.00 uur klaar bij Dorpshuis Het Ganzennust, Meidoornweg 3,

9699 SE Vriescheloo.

We wandelen door de bossen en velden rondom Vriescheloo. We zien waar Henny van Huizen dagelijks

haar hond Asha uitlaat. Onderweg staan we af en toe even stil en vertelt uw wandelcoach in

’t kort iets over hetgeen we zien en beleven.

De groep van 12 km start om 09.15 uur, de groep van 10 km start om 09.30 en de groep van 8 km start om 09.45 uur.

Opgave wandeling is verplicht. Mail naar: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99 of app. Bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen. Eltjo Glazenburg houdt zich het recht voor om je toch in een andere groep te plaatsen.

