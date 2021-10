Dit hoort u in Brunchroom

Morgen is het weer zover: een gloednieuwe uitzending van het radioprogramma Brunchroom op Radio Westerwolde. De presentatie is deze week in handen van Willeke Bergman. De uitzending begint om 11.00 uur.

In het eerste uur behandelt Willeke de krantenkoppen, de activiteitenagenda en heeft ze Willy Tiekstra en Pieter Huttinga te gast. Willy komt vertellen over hoortoestellen en Pieter vertelt over het Streektoalfestival in Veelerveen.

Ook in het tweede uur zijn er – naast de vaste onderwerpen – twee gasten: ondernemer Reinout Kremer uit Vriescheloo en Robbie Roos, een vijfjarig meisje uit Blijham dat zelf ansichtkaarten tekent.

En er is weer een spiksplinternieuw column van Erik Rouppé.

Dit alles wordt afgewisseld met muziek uit alle tijden uitgezocht door technicus Jan Wietses.