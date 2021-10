DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tussen 15 oktober 10.00 uur en 20 oktober is uit de haven van Weener een rubberboot gestolen. Het betreft een zwarte rubberboot van het merk Zodiac, serie 1. De boot is 3,1 meter lang en 1,3 meter breed en beschikt over een vaste bodem. Het vaartuig lag ter hoogte van “Am Hafen, nummer 55, aangemeerd.

Bunde

Op 20 oktober werd om vijf uur een gezin uit Bunde gebeld door iemand die zich als politieagent voordeed. Hij vertelde dat het gezin in gevaar verkeerde. De vrouw des huizes zou nog twee boetes moeten betalen. Het geld zou door de politie worden opgehaald. Over het tijdstip zou nog worden teruggebeld. Dit telefoontje bleef echter uit.

Het lijkt er op dat de bedriegers steeds creatiever worden. Eerder werden met name oudere personen gebeld of geappt met de mededeling dat een familielid geld nodig had voor het afhandelen van een ongeval. Ook zou er bij hen ingebroken worden en werd hen geadviseerd geld en kostbaarheden aan een “agent” te overhandigen.

Ook nemen fraudeurs de rol van Microsoft-medewerkers op zich en vertellen dat de thuiscomputer is geïnfecteerd met een virus. De politie adviseert om voorzichtig te zijn bij dit soort telefoontjes, omdat de oplichters volledige toegang tot de computer willen. U wordt dringend gewaarschuwd voor het opvolgen van instructies van vreemden over uit te voeren stappen op de computer. Ook raadt de politie af om PaySafe-kaarten aan te schaffen, die de fraudeurs nodig hebben om de vermeende ondersteuning te betalen. Ook Microsoft distantieert zich duidelijk van deze ongevraagde telefoontjes. De politie adviseert het telefoongesprek onmiddellijk te beëindigen. Betrokken personen die al met een vermeende medewerker hebben gesproken, wordt geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen door de computer los te koppelen van het internet en alle wachtwoorden te wijzigen.

Kluse

In de nacht van woensdag op donderdag is vanaf een omheind terrein aan de Ahlender Straße in Kluse een grasmaaier gestolen. De daders forceerden om op het terrein te komen een hek. Ook werd een blokhut beschadigd. Van de hut werd een zinken dakgoot meegenomen. De schade bedraagt 600 euro.

Meppen

Om drie uur donderdagnacht verschaften onbekenden zich met geweld toegang tot een verwarmingsruime van een bedrijf aan de Auf der Herrschwiese in Meppen. Ze gingen er met een server vandoor. De schade bedraagt 500 euro.