Stichting Hertenkamp Vriescheloo nu officieel een feit

VRIESCHELOO – Vandaag is de Stichting Hertenkamp Vriescheloo officieel opgericht. De akte werd vanmorgen door de bestuursleden en Mr. J.W. Weggemans van Notariaat Westerwolde ondertekend.

Over het voortbestaan van het hertenkamp was lange tijd onzekerheid. De gemeente had het op de bezuinigingslijst gezet. Voor Gerlinde Meendering – Schipper was dit een doorn in het oog. Zij zette zich in om een stichting op te richten. Samen met een aantal vrijwilligers zorgt ze voor het onderhoud van het kamp. Op deze manier wordt het hertenkamp voor de inwoners van Vriescheloo en Bellingwolde behouden.

Vanaf vandaag is de Stichting Hertenkamp Vriescheloo officieel een feit. De akte werd vanmorgen door de bestuursleden en Mr. J.W. Weggemans van Notariaat Westerwolde ondertekend. Het bestuur bestaat uit : Sapphira Mulder, Margreet Edens en Gerlinde Meendering.

Het hertenkamp heeft sinds kort ook een eigen Facebook-pagina. Ook is er een aantal weken geleden een aantal nieuwe dieren aan de bewoners van het hertenkamp toegevoegd. Dit zijn Pelle, Joep, Tim en Tom. Pelle en Joep zijn twee Nubische bokjes en de broertjes Tim en Tom zijn twee Toggenburgers. Mogelijk komen er in de toekomst nog meer dieren bij.

Foto’s: Stichting Hertenkamp Vriescheloo