Fotoreportage van het Gruwelijk tentfeest in Drouwenermond

DROUWENERMOND – Dit weekend wordt in Drouwenermond het Gruwelijk tentfeest gehouden.

Zowel vorig jaar als dit jaar ging er een streep door het Boerenrockfestival. In plaats daarvan wordt dit weekend in Drouwenermond het Gruwelijk tentfeest gehouden. Gisteravond stonden DJ Kevin Terpstra, Jannes, Wolter Kroes en 5th Wheel op het podium. Vanavond komen DJ Roy, De Paloma’s, Mama Maffia en The Euros naar het festivalterrein.

Het festival is uitverkocht. Per dag was er plaats voor ruim 2.200 bezoekers. Daarmee is de feesttent voor 75% bezet. De optredens beginnen al om vijf uur ’s middags, want om middernacht moet de tent vanwege de coronaregels weer leeg zijn. Ook moeten bezoekers beschikken over een geldig toegangsbewijs en een corona toegangsbewijs.

Foto’s van gisteren: Jacob Musch