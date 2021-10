Nutsdepartement afdeling Vlagtwedde neemt afscheid van bestuurslid mevrouw D. Nieman – Loning

VLAGTWEDDE – Gisteravond heeft het Nutsdepartement, afdeling Vlagtwedde, afscheid genomen van bestuurslid mevrouw D. Nieman – Loning.

Afgelopen vrijdagavond 22 oktober heeft het Nutsdepartement afdeling Vlagtwedde afscheid genomen van mevrouw D. Nieman – Loning als bestuurslid. Zij was 28 jaar bestuurslid en tevens een gedreven secretaresse; altijd had ze haar zaakjes tot in de puntjes voor elkaar.

Niet alleen haar secretariswerkzaamheden deed zij heel goed; ze was ook goed in de pr. Altijd proberen nieuwe leden te werven! Zij werd in haar werkzaamheden volledig gesteund door haar echtgenoot Geert, die dan ook een grote pluim kreeg!

Voor deze gelegenheid was de heer P. Hamerlink van het hoofdbestuur uit Zeeland gekomen om Diny een erepenning met inscriptie op te spelden en een prachtige oorkonde te overhandigen. Van de afdeling Vlagtwedde kreeg Diny een rijk gevulde mand en een mooie bos bloemen. Uiteraard werd ook Geert niet vergeten.

Diny blijft zeker lid van het NUT en we zullen haar op de ledenavonden gewoon in de zaal zien!

Ingezonden door Ineke Kruize