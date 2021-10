Aanmeldperiode Zeepkist Battle Bellingwolde van GroenLinks Westerwolde verlengd

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 24 oktober, 08.32 uur door John Havinga

VANDAAG ZONNIG | LATER DEZE WEEK OOK DROOG EN ZACHT

Het wordt een mooie dag met flinke zonnige perioden. Een hogedrukgebied boven zuidoost Duitsland trekt oostwaarts. En met een in kracht toenemende zuidelijke stroming wordt vandaag droge lucht aangevoerd. Het wordt vanmiddag rond 12 à 13 graden, met zonnige condities. De wind is zwak tot soms matig uit het zuiden tot zuidoosten.

Een koufront ligt komende nacht van het zuiden van Noorwegen naar het Nauw van Calais en passeert maandag overdag ons land. Daarna volgt nog een trog die maandagavond bij de westkust ligt. Oostelijk Groningen houdt vannacht nog opklaringen en het kwik zakt tot rond 4 graden, met kans op vorst aan de grond en weinig wind.



Morgen wordt het bewolkt en zijn er in de middag perioden met wat regen bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt maximaal 11 graden. Morgenavond komen we achter het koufront in de onstabiele lucht. In de avond en nacht naar dinsdag komt het af en toe tot een regenbui. Ook dinsdag is het wisselend bewolkt met kans op een bui. Het wordt dan 13 graden, met in de middag af en toe zon.

De tweede helft van de week verloopt droog en zacht onder invloed van nieuwe hogedruk boven Midden-Europa. Hierdoor wordt het droog met geregeld zon. Het wordt ook minder koud, met temperaturen die gaan schommelen rond 14 à 16 graden. Vooral donderdag en vrijdag worden zonnig.