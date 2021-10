DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vannacht is tussen half één en één uur bij een woning aan de Landsbergstraße in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden met geweld een deur open te breken. Toen dit niet lukte zijn ze er vandoor gegaan. Over de hoogte van de aangerichte schade is nog niets bekend.

Meppen

Gisteravond zijn vier jonge Nederlanders aan de dood ontsnapt toen de auto waarin ze zaten in brand vloog. Het viertal was in een Volvo V60 op de B402 in de richting van Meppen onderweg, toen de 19 jarige bestuurder door onbekende oorzaak op de afgesloten linker rijbaan tegen een berg grind reed. De auto sloeg meerdere keren over de kop en vloog vervolgens in brand. De jonge inzittenden (19 en 20 jaar) wisten op tijd uit de auto te komen. Ze zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 40.000 euro geschat.

Haren

Vrijdagmiddag werd de politie van Haren om 15.20 uur gebeld omdat onbekende personen aan de Alten Hafen met geweld een bankje uit de grond trokken en vervolgens in het water gooiden. De schade bedraagt 200 euro. De daders zijn nog niet gepakt.

Haren, A31

Gisteravond is om zes uur bij een ongeval op de A31, ter hoogte van Haren, een auto in brand gevlogen. Het ongeval gebeurde toen een 35 jarige bestuurster van een Opel bij een inhaalmanoeuvre een auto, die met hoge snelheid op de linker rijbaan reed, over het hoofd zag. Ze week uit naar de rechter rijbaan en schampte daar een aanhanger van een vrachtwagen. Ze verloor daarbij de controle over haar voertuig en knalde tegen de midden-geleiderail. De Opel vloog vervolgens in brand. De bestuurster en haar 31 jarige passagier wisten zelfstandig de auto te verlaten. De passagier werd met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De brand werd door de korpsen van Haren en Rütenbrock geblust. De A31 is tussen Haren en Wesuwe twee uur in zuidelijke richting afgesloten geweest voor bergings- en reinigingswerkzaamheden.