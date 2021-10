Politie zoekt daders overval T-Mobile winkel

GRONINGEN – De politie is op zoek naar twee personen die vanmiddag een overval pleegden op een T-Mobile in de stad Groningen.

In de Waagstraat in Groningen is de politie een onderzoek gestart in verband met een overval op een T-Mobile winkel. Even na 12:00 uur bedreigden twee daders het personeel. Daarna zijn ze op een grijze Vespa zonder verzekeringsplaatje gevlucht in de richting van het gemeentehuis. Ze zijn gekleed in zwarte trainingspakken en hebben een grote JUMBO tas bij zich.

De politie doet sporenonderzoek in de winkel en is op zoek naar de daders. Het is niet bekend wat ze hebben gestolen.

De politie verzoekt via Burgernet naar de daders uit te kijken. Bel 112 wanneer u ze ziet.