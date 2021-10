Sellingen verliest van Musselkanaal

SELLINGEN – Zondagmiddag heeft de v.v. Sellingen de thuiswedstrijd tegen Musselkanal verloren. Het werd 1-3.



Voorafgaand aan de wedstrijd werd er 1 minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van oud-voetballer en voormalig bestuurslid en secretaris Aaldert Kroes. Hij overleed onlangs op de veel te jonge leeftijd van 61 jaar .



De wedstrijd was overigens van matig voetbal ,waarbij de gasten uit Musselkanaal verdiend aan het langste eind trokken. Musselkanaal kwam via Ruben Manning op voorsprong, waarna Arjen Heeres gelijk maakte voor Sellingen. In de slotfase liep Musselkanaal uit naar 1-3. Door de winst neemt Musselkanaal de koppositie in de 3e klasse C over van Sellingen.

Foto’s: Johannes Velthuis