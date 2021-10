Slachtoffer woningbrand Emmen is een 72 jarige man

EMMEN – Bij een brand in een woning aan de Valtherzandweg in Emmen zijn vrijdagmiddag twee personen gewond geraakt. Eén persoon kwam om het leven. De politie spreekt van een noodlottig ongeval.

Vrijdagmiddag is bij een brand in een woning aan de Valtherzandweg in Emmen een 72 jarige man om het leven gekomen. Hij was een van de bewoners van de woning. Twee personen raakten gewond. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend.

De brand ontstond rond 14:45 uur. Nadat de brandweer de brand had geblust, deed de politie onderzoek naar de oorzaak er van. In dit onderzoek is vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf, maar van een noodlottig ongeval. Het lichaam is inmiddels vrijgegeven. Het politieonderzoek is afgerond.