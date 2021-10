Gemeente Veendam en Stichting Sintcentrale passen Sinterklaasfeest aan

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 26 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTER | EEN PAAR DAGEN ZONNIG

Het is een wisselend bewolkte dag met regelmatig een paar opklaringen maar er is nog wel kans op een lokale en kortdurende bui. Er staat vandaag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Daarmee wordt het een paar graden zachter dan gisteren: toen werd het maar een graad of 11 maar vanmiddag zijn temperaturen rond 13 graden haalbaar.

Vannacht en morgen blijft er een groot hogedrukgebied boven Zuid-Duitsland en Frankrijk. Wij houden daardoor een zuidwestenwind. Maar we houden ook veel opklaringen en morgen zijn er dan ook mooie zonnige perioden. Het is morgen droog en de middagtemperatuur gaat verder omhoog tot 16 graden.

Donderdag en vrijdag is het ’s middags ook zacht met die maxima rond 16 graden en in het algemeen een zonnig weerbeeld. ’s Ochtends is het met een graad of 10 en een matige zuidenwind nog wel fris. In het komende weekend komt er zaterdag meer bewolking, zondag gaat het regenen met wat lagere temperaturen.