MFA De Rode Beuk in Meeden officieel geopend door wethouders Drenth en Van Schie

MEEDEN – Gisteren hebben wethouders Erik Drenth en José van Schie onder grote belangstelling de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) De Rode Beuk in Meeden officieel geopend. De leerlingen van de Dorpsschool Meeden en kinderopvang KaKa hebben hierbij geholpen. De wethouders zetten een bellenblaasmachine in werking en nadat wethouder Drenth had afgeteld, konden de kinderen mee blazen met een eigen bellenblaas. Deze hadden ze gekregen bij aankomst.



Beide wethouders spraken hun waardering uit voor het bestuur van de school en voor het dorpshuis bestuur en hun vrijwilligers: “Met zo’n bestuur en met deze inwoners kan het alleen maar mooi worden, aldus Van Schie.

Erik Drenth is onder de indruk van het nieuwe gebouw. “Het onderwijs in Meeden is bijzonder. De christelijke en openbare school zijn samengegaan. Daardoor is de school toekomstbestendig en een aanwinst voor het dorp. Dat verdient een dikke pluim”, aldus Drenth.



Gedeputeerde Tjeerd van Dekken was helaas verhinderd, maar laat weten trots te zijn: “Met een provinciale subsidie van 1 miljoen euro was het onze bedoeling om de kwaliteit van de voorzieningen en de leefbaarheid in Meeden te versterken. En dankzij de inzet van de inwoners van het dorp en de gemeente, is dat meer dan geslaagd. Door met zijn allen de schouders eronder te zetten, staat er nu een prachtige functionele accommodatie en is de leefbaarheid vergroot. Daar mag iedereen in Meeden trots op zijn!”



In het gebouw zitten de Dorpsschool, kinderopvang KaKa, het dorpshuis en een gymzaal. Men kan verschillende ruimten (gymzaal, handvaardigheid- en toneelruimte, vergaderruimte en keuken) combineren tot één grote ruimte. De MFA heeft verschillende entrees, zodat de gebouwdelen makkelijker onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden.



Opdrachtgever van de MFA is de gemeente Midden-Groningen, Onix NL heeft het complex ontworpen en Jansman Bouw is de aannemer van het project. BCN Groep heeft de bouwbegeleiding voor de gemeente gedaan en daarnaast is VCO Midden- en Oost-Groningen nauw bij dit project betrokken.

Ingezonden door gemeente Midden-Groningen