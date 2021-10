Casanova’s verzorgen optreden in de Kiepe

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 27 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTER | ZON KOMT AAN BOD

We krijgen tot aan het weekend een paar zachte dagen met maximumtemperaturen rond de 16 graden, en ook vanochtend is het al zacht met 14 graden. Wel is er vanochtend vrij veel bewolking en maar af en toe zon, vanmiddag zijn er meer zonnige perioden. De wind is vandaag matig uit het zuidwesten: windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht lost de meeste bewolking op en morgen wordt dan ook een zonnige en zachte dag. Minimumtemperatuur rond 10 graden en een maximumtemperatuur ook weer rond de 16 graden. Vrijdag is 17 graden haalbaar en ook dan is het overwegend zonnig. En er staat zowel morgen als vrijdag een matige zuidenwind.

In het weekend is het minder mooi met vrij veel bewolking en af en toe wat regen. De middagtemperatuur gaat terug een graad of 14, en begin volgende week naar 10 tot 12 graden.