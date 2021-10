GroenLinks Westerwolde hield tweede “Zeepkist Battle” in Partycentrum De Meet in Bellingwolde



BELLINGWOLDE – GroenLinks Westerwolde hield op 26 oktober haar tweede “Zeepkist-café”. Het was wederom een succes. Omdat GroenLinks Westerwolde graag geluiden wil horen uit de hele gemeente was de “Battle” deze keer in De Meet in Bellingwolde.

Groen Lintje

De avond begon met de aankondiging van de start van de verkiezing van het “Groene Lintje”. Een landelijk initiatief van GroenLinks waarvan het bestuur besloten heeft, naast veel andere gemeenten in Nederland, om daar aan mee te doen. Dit omdat ze de aandacht voor het milieu, zeker op lokaal niveau, belangrijk vindt. Hierbij mogen de inwoners uit Westerwolde namelijk bepalen welke mensen of organisaties zich dermate sterk maken voor natuur, milieu of duurzaamheid in Westerwolde dat ze in aanmerking komen voor dit “Groene Lintje”. Meer over deze verkiezing volgt later.

Zeepkist

Vervolgens kwamen vier sprekers aan bod op de “Zeepkist” waarbij diverse onderwerpen aangekaart werden: “Veelerveen, een dorp met toekomst” door Joke Leenders, de initiatieven en inspanningen van een klein dorp om te verduurzamen. “Toeslagen” door Dennie Sweertman over een andere manier van omgaan met toeslagen zoals huur- en zorgtoeslagen, “Overstroomd”, door Didi Dresscher, een oproep tot het heropenen van de Grenshof in Bellingwolde naar aanleiding van de humanitaire crisis in Ter Apel en als laatste “Het AZC: wat is er nu echt aan de hand”, een uitleg van de fractievoorzitter Eize Hoomoedt over de gang van zaken van de afgelopen weken en de positie van GroenLinks Westerwolde daarin.

De drie minuten die iedere spreker had liepen soms door het enthousiasme van de spreker wel wat uit, maar dat was geen belemmering om het een geslaagde avond te laten zijn. Niet in de laatste plaats door de reacties en geanimeerde gesprekken naar aanleiding van de onderwerpen van de sprekers.

Houdt de berichtgevingen van GroenLinks Westerwolde in de gaten voor de volgende “Zeepkist Battle” dat weer in een andere plaats in onze gemeente gehouden gaat worden.

Ingezonden

Foto’s: Jan Glazenburg