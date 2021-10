DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Bij een ongeval op de Bunderhammrich in Bunde is gisteravond een 22 jarige voetganger zwaargewond geraakt. Het slachtoffer uit Deidesheim stak om twintig over acht plotseling vanaf het voetpad de weg over. Daar werd hij frontaal door een tractor aangereden. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De eveneens 22 jarige tractorchauffeur kwam met de schrik vrij.

Rhede/Brinkum

In de avond/nacht van 25 op 26 oktober is tussen 23.30 en 08.00 uur uit de tank van een vrachtwagen 300 liter diesel gestolen. De wagen stond op de parkeerplaats A28 in zuidelijke richting bij Rhede. De 55 jarige chauffeur heeft van de diefstal niets gemerkt. In dezelfde avond/nacht werd tussen 23.00 en 09.00 uur op de parkeerplaats A28, bij Brinkum, 400 liter diesel uit een vrachtwagen gestolen. De 51 jarige chauffeur bemerkte de diefstal toen hij ’s ochtends wou wegrijden.

Sustrum Moor

Tussen 13 en 17 oktober is vanaf een leegstaande boerderij aan de Zollstraße in Sustrum Moor een koperen dakgoot gestolen. De goot werd op professionele wijze gedemonteerd meldt de politie. De schade bedraagt 900 euro.

Meppen

In de nacht van zondag op maandag is ingebroken bij een tandartsenpraktijk aan de Königstraße in meppen. Om de praktijk binnen te komen werden drie ramen opengebroken. Er werd tandartsapparatuur gestolen. De schade wordt op 29.000 euro geschat.

Weener

De politie heeft gisteravond op het station in Weener een man aangehouden. De 42 jarige Duitser zat in de trein die kort voor zeven uur vanuit Nederland naar Weener was gereisd. Hij werd gezocht omdat hij nog een boete van 495 euro voor fraude had openstaan. Omdat de man de boete niet kon voldoen werd hij naar een justitiële inrichting gebracht, waar hij de komende 33 dagen mag verblijven.