OOSTWOLD – De Oostwold Airshow keert pas in 2023 terug omdat de organisatoren ‘beperkende maatregelen’ willen vermijden. Zij melden op Facebook:

De organisatie verwacht dat de kans groot is dat je in 2022 alleen grotere evenementen in Nederland kunt bezoeken met een coronatoegangsbewijs. Iedere bezoeker van 13 jaar en ouder, bij binnen- en buitenevenementen waar 1,5 meter afstand niet gegarandeerd is, moet bij de ingang gecontroleerd worden. Bij een vliegshow, waar geen vaste zitplaatsen zijn en geen bezoekersstroom is, blijft een coronatoegangsbewijs nodig.

Organisator Tom van der Meulen: “We kunnen niet garanderen dat publiek voldoende afstand van elkaar kan houden tijdens ons goed bezocht evenement. Dat betekent dat we iedereen bij de poort moeten controleren. Iets wat ik als organisator niet wil meemaken. De onzekerheid dat we volgend jaar nog te maken krijgen met beperkende maatregelen heeft een belangrijke rol gespeeld. Natuurlijk begint het steeds meer te jeuken. Ik kijk er vol ongeduld naar uit om eindelijk weer een fantastisch evenement neer te kunnen zetten. Maar dan voor iedereen”.

“Het besluit om de ‘Oostwold Airshow’ te verplaatsen hebben we lang uitgesteld. We hadden eigenlijk verwacht en gehoopt dat we volgend jaar weer een mooi evenement zouden organiseren. De beslissing is al gevallen, mede doordat wij als organisatie de laatste tijd diverse vragen krijgen, vooral vanuit de accommodatie sector. Daarnaast willen we onze bezoekers, standhouders en marketingpartners ook verduidelijken dat we ons vanaf nu richten op de 11e editie van de ‘Oostwold Airshow’ op 28 en 29 mei, Pinksteren 2023, aldus van der Meulen”.

Bron: Facebook Oostwold Airshow