Samen iets terug doen voor de natuur in Groningen

WESTERWOLDE, REGIO – Heb jij ook zo genoten van de natuur de laatste tijd? In november is het mogelijk om mee te helpen en iets terug te doen voor natuur en landschap bij jou in de buurt tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november kun je op meer dan 35 locaties in de provincie Groningen meedoen aan mooie natuurklussen, zoals wilgen knotten, bomen of bollen planten, snoeien of insectenhotels bouwen.



Snoeien en boompjes verwijderen rondom de Mezachdobbe in Sellingen of het onderhouden van de Bosbeek in Ter Apel: alles dit jaar staat in het teken van biodiversiteit. De klussen zijn er dan ook op gericht om natuur te onderhouden en herstellen, wat bijdraagt aan de leefomgeving van veel (bedreigde) planten en dieren.



Ook scholen helpen dit jaar mee in de natuur

Op vrijdag 5 november is er extra aandacht voor de natuurwerkers van de toekomst. Speciaal voor leerlingen van basisscholen organiseert de Natuurwerkdag klussen om de jonge generatie te laten ervaren hoe het is om buiten bezig te zijn in de natuur. Uit onderzoek van Agnes van den Berg blijkt dat een natuurervaring op jonge leeftijd bijdraagt aan een positieve houding tot de natuur.



Samen met anderen actief aan de slag in Westerwolde

Wil je graag een keer kennismaken met natuur en landschap, maar heb je de stap naar vrijwilligerswerk nog niet kunnen óf durven maken? Kom samen! Neem je kinderen, vrienden, buren of iemand van de sportclub mee. Iedereen is welkom! Naast dat je iets goeds doet voor de natuur, ontmoet je op de Natuurwerkdag ook nieuwe mensen. Geef je van tevoren wel even op via www.natuurwerkdag.nl.



Gedeputeerde Henk Staghouwer, wethouder van de gemeente Eemsdelta Pier Prins en directeur van Landschapsbeheer Groningen Peter Hellinga zijn deze dag in Middelstum aanwezig om het startsein te geven van de Natuurwerkdag 2021 in de provincie Groningen.

Ingezonden door Landschapsbeheer Groningen