Welzijn Westerwolde neemt afscheid van zeven vrijwilligers

TER APEL – Vanmorgen werd afscheid genomen van een groepje vrijwilligers van Welzijn Westerwolde. Een aantal van hen is ruim 30 jaar actief geweest bij de welzijnsstichting.

Allen hebben ze gewerkt als gastvrouw bij de diverse activiteiten in het Dienstencentrum. Ze zorgden ervoor dat alle deelnemers van o.a. het kaarten, biljarten en bingo voorzien werden van koffie, thee en fris. Daarna zorgden ze voor een opgeruimde en schone keuken en zaal; klaar voor de volgende activiteit de dag erna. Hun verantwoordelijkheid, gastvrouwschap en betrokkenheid heeft een lange tijd gezorgd voor een prettige sfeer tijdens de activiteiten, deelnemers voelden dit als een warm welkom in het Dienstencentrum.

We willen hierbij dan ook Annie Tent, Boelie Weggemans, Annie Boorsma, Tina ter Arkel, Wemmie Boer, Dinie Holtjer en Joy Wanrooij heel erg bedanken voor hun enthousiaste inzet en voor de vele jaren gastvrijheid en hulp tijdens de activiteiten en hopen hen nog vele malen te zien in de Steunstee in Ter Apel, voor een kopje koffie en een praatje.

Bent u nu nieuwsgierig geworden naar vrijwilligerswerk bij Welzijn? Neem dan contact op met een van de medewerkers in de Steunstee via 0599-582460 of loop even binnen bij de Steunstee in uw buurt. Met het vertrek van onze vrijwilligers zijn er weer nieuwe vrijwilligersvacatures ontstaan. U bent van harte welkom.

