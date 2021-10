Buurtverenigingen Rondom ’t Veloat en Buurtvereniging E.M.S organiseren spokentocht

NIEUWE PEKELA – Buurtvereniging Rondom ’t Veloat gaat dit jaar samen met Buurtvereniging E.M.S. in het Pekelderbos een Spokentocht organiseren. Het evenement zal plaatsvinden op zaterdag 6 november a.s. en opgave vooraf is verplicht.

Het is een tocht van circa 3,5 kilometer en zal circa een uur duren, uiteraard is er tijdens de tocht een versnapering en aan het eind onder meer snert en een broodje knakworst.



Opgave is mogelijk in tijdvakken, op het opgaveformulier geeft u uw voorkeur aan. De organisatoren zullen per email u informeren van de exacte tijdvak van vertrek. Opgave is mogelijk t/m 4 november a.s. en VOL=VOL.



kijk op www.rondomtveloat.nl voor het opgaveformulier

