Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers start nieuw carnavalsseizoen vol vertrouwen op

TER APEL – Na het afgelopen seizoen vanwege de corona-maatregelen een compleet aangepast carnavalsprogramma te hebben neergezet, gaat CV De Kloosterwiekers uit Ter Apel er vanuit dat het komende carnavalsseizoen weer als vanouds georganiseerd kan worden. Dus met o.a. het jaarlijkse Narrenfeest in november, en in februari de buutavonden, grootse optocht en de traditionele carnavalsfeesten in het feesttentencomplex op het Dr. Mansholtpark in Ter Apel.

Alle voorbereidingen zijn inmiddels gestart om er weer een onvergetelijk carnaval op ’t Klooster en de Wieke van te maken. Uiteraard zullen alle activiteiten worden georganiseerd onder de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM en de overige overheden. Maar de Kloosterwiekers hebben er alle vertrouwen in dat dit seizoen de mogelijkheden vele malen groter zijn om er weer een zeer geslaagd carnaval van te maken, melden ze op Facebook. De voorbereidingen voor de organiserende vereniging, voor de vele wagenbouwers en loopgroepen kunnen van start gaan.

De Kloosterwiekers zullen dus, evenals voorgaande jaren, het Narenfeest organiseren. Dit is het openingsfeest van het seizoen van CV de Kloosterwiekers. Deze avond is in het leven geroepen om samen met alle carnavalsliefhebbers het nieuwe seizoen van start te gaan. Natuurlijk stellen ze dan hun Prins/Vorst en Raad van 11 voor aan de wagenbouwers, loopgroepen en alle andere carnavalsliefhebbers.

Op zaterdag 27 november a.s. zal dit feest opnieuw plaatsvinden in het Beachhouse van Camping Moekesgat in Ter Apel. De capaciteit van het gebouw zal worden vergroot met enkele tenten. Feest DJ Lars en Arjen Boltjes zullen de zaal in absolute feeststemming hullen. De avond zal om 19:00 uur van start gaan. Uiteraard is ook hier, net als in de rest van de horeca, een coronatoegangsbewijs nodig middels een geldige QR code. De ticketverkoop is inmiddels van start gegaan.

De inschrijving voor deelname aan de carnavalsoptocht van CV De Kloosterwiekers in Ter Apel start op 11 november a.s.