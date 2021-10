Groninger gemeenten krijgen tegoedbon voor onderzoek naar recreatief fietsen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 28 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE HERFSTDAGEN | KOELE LANGE TERMIJN

Het wordt vandaag een fraaie dag met veel zon en een temperatuur die heel geleidelijk stijgt van 10, naar een maximum rond 16 graden. Daarbij hebben we een matige zuidenwind: meestal windkracht 3.

Vanavond en vannacht blijft het helder en daalt het opnieuw naar 9 of 10 graden. Morgen is er nog veel zon maar later neemt de bewolking toe en zaterdagnacht is er kans op wat regen. Dus morgen wordt ook nog een fraaie herfstdag, en met de zuidenwind komt de temperatuur uit op 16 of 17 graden.

Overdag is het op zaterdag weer droog met zon, maar zaterdagavond en en zondagnacht komt er weer wat regen aan. En zondag blijft er veel bewolking met af en toe regen of een paar buien. Dan is het dus echt herfstachtig en er staat dan ook windkracht 5. De temperaturen zijn dit weekend nog redelijk met een maxima rond 15 graden, maar na het weekend gaat dat veranderen: dan komen de buien uit het westen en dat geeft aanvoer van koudere lucht met middagtemperaturen rond 11 graden.