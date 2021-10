Lezing pianomuziek in Vogelvlucht

WINSCHOTEN – Dit seizoen besteedt Cultuurhuis de Klinker extra aandacht aan het Kunstencentrum (vroeger Muziekschool Oost-Groningen). Deze bestaat al 60 jaar en dat is reden voor een feestje. Op 14 november staat de piano centraal in een lezing van docent Ellen Dijkhuizen. De geschiedenis van het instrument en de componisten passeren de revue in deze theaterlezing. Ellen speelt zelf diverse stukken op piano en neemt u aan de hand van de geschiedenis en composities mee op een reis door de tijd.



Vanaf het moment dat het eerste pianoforte het levenslicht zag, zijn er speciaal composities geschreven voor dit instrument. Vele componisten raakten geïnspireerd en de piano kreeg een belangrijke rol in hun leven. De pianobouwers ontwikkelden het pianomechaniek in rap tempo en zo steeg het speelniveau van pianostukken tot ongekende hoogte. In de loop der eeuwen is er een schat aan pianostukken ontstaan, geschreven door grote componisten zoals Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Ravel, Rachmaninoff en Prokofieff. We kijken en luisteren daarnaast naar uitvoeringen van beroemde pianisten zoals Martha Argerich en Daniel Barenboim.

De aanvang is om 15.00 uur.

Ingezonden