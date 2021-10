Michel Zuidgeest is eerste Klimaatburgemeester van Westerwolde

WESTERWOLDE – Michel Zuidgeest (53) mag zich de eerste Klimaatburgemeester van gemeente Westerwolde noemen. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek. Een week waarin de Klimaatburgemeester een belangrijke rol speelt voor zijn medebewoners. Het is namelijk de bedoeling dat Michel Zuidgeest de inwoners van Westerwolde inspireert zich ook in te zetten voor een beter klimaat.

Speciaal voor zijn benoeming ontving Michel een ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die hij de hele week kan ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat hij de Klimaatburgemeester is geworden van gemeente Westerwolde

142 Klimaatburgemeesters in Nederland

In de afgelopen weken hebben in totaal 142 Klimaatburgemeesters uit 101 gemeenten zich aangemeld via www.iedereendoetwat.nl/nkw. Michel uit gemeente Westerwolde is één van hen. Met zijn eervolle benoeming hoopt hij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat. Dat kan iets groots zijn of klein. Goedkoop of duur. Van zonnepanelen op het huis tot minder voedselverspilling. Of een duurzame actie in de straat of wijk met de buren. Michel is veel met het klimaat bezig en hoopt met zijn duurzame voorbeeld mensen in directe omgeving aan te zetten tot actie. Michel Zuidgeest, stimuleert bewonersinitiatieven: “Samen naar een duurzame toekomst met een alternatief voor aardgas voor verwarmen en koken. Stappen maken in de natuur is samen stilstaan voor het groene vuur”

Ingezonden door Nationale Klimaatweek