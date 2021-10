Stadskanaal start enquête afval onder inwoners

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal roept alle inwoners op om de enquête afval 2021 in te vullen. Het behalen van de landelijke doelstellingen voor minder restafval en meer afvalscheiding lukt alleen samen met de inwoners. Wethouder Goedhart Borgesius: “Iedere inwoner heeft met afval te maken. In de enquête kunnen ze ons vertellen welk rapportcijfer ze geven aan de inzameling van de verschillende afvalstromen. Maar ook zijn we benieuwd hoe ze zelf afval scheiden en of ze nog tips voor ons hebben.” In 2018 is de gemeente de campagne ‘Afval scheiden? Goed bezig!’ gestart om de landelijke doelstellingen te realiseren.

Tussenevaluatie

Uit de tussenevaluatie die in mei 2021 aan de gemeenteraad is aangeboden blijkt dat de doelstellingen: restafval 100 kg en afvalscheiding 75% nog niet zijn gehaald. Het restafval in 2018 was 168 kg per inwoner. In 2019 was dit 139 kg en in 2020 151 kg. Het scheidingspercentage lag in 2018 op 56% en ligt in 2020 op 66%; een verbetering van 10%. Om de doelstellingen toch te kunnen halen zal in december een aantal scenario’s met de raad worden besproken. Omdat het behalen van de resultaten alleen lukt samen met de inwoners wil de gemeente graag weten welk rapportcijfer de inwoners geven aan de inzameling van de verschillende afvalstromen, hoe ze zelf bezig zijn met afval scheiden en welke ideeën of tips ze hebben om beter afval te kunnen scheiden.

Afval scheiden? Samen goed bezig!

Als u meer afval scheid en minder restafval aanbiedt dan is dit beter voor het milieu. Door afval te scheiden is het gemakkelijker opnieuw te gebruiken. Dan is het afval een waardevolle grondstof waar nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. D e gemeente wil u goed helpen door het inzamelen van de verschillende afvalstromen zo gemakkelijk mogelijk te maken. “Alleen samen met u lukt het om minder restafval en meer afvalscheiding voor elkaar te krijgen. Helpt u ons mee en vult u de enquête in? Alvast hartelijk dank voor uw deelname,” aldus wethouder Borgesius.

