VMBO gebouw Winkler Prins geopend

VEENDAM – Maandag hebben wethouders Annelies Kleve en Henk Jan Schmaal, samen met Dominique van Veenhuizen (directeur Deelschool kader/basis), het nieuwe VMBO gebouw van de Winkler Prins officieel geopend. Na ruim een jaar bouwen werd het gebouw op het Leer- en Sportpark in gebruik genomen.

Het nieuwe VMBO gebouw is ruim opgezet met veel licht. In het gebouw komen de leerlingen van Zorg & Welzijn en leerjaar 2. Het gebouw wordt door een glazen sluis verbonden met het rode vmbo-gebouw, waar leerlingen met de profielen Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Produceren, Installeren & Energie (PIE), Economie & Ondernemen (E&O) en Mobiliteit & Transport (MT) gehuisvest zijn. In de praktijk gaat dit door elkaar heen lopen, omdat er in het nieuwe gebouw ook een kantine zit. Leerlingen van Zorg & Welzijn hebben daar ook een restaurant om te oefenen, maar ook voor de andere richtingen zijn er in het nieuwe gebouw voldoende mogelijkheden om theorie en praktijk samen te brengen.

Bouw en aanleg

De realisatie van het Leer- en Sportpark (LSP) is in volle gang. Rond de stadionlocatie en het sportpark zijn de gebruiksfuncties verruimd en worden de laatste onderdelen aangelegd. De komende maanden zijn er nog volop werkzaamheden op het LSP. Op het sportgedeelte is er gestart met de aanleg van de Skills Gardens en aan het begin van het schooljaar is het nieuwe brugjaargebouw in gebruik genomen. Binnenkort wordt er begonnen aan de renovatie van het huidige hoofdgebouw aan de Raadsgildenlaan 1. Als dat ook klaar is staat er een modern en compleet Leer- en Sportpark voor ruim 2000 leerlingen en verschillende verenigingen.

