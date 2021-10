Activiteiten Nederland Leest in de Bibliotheken van Stadskanaal en Westerwolde

WESTERWOLDE, STADSKANAAL – Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek. Lezers krijgen het boek De Wandelaar van Adriaan van Dis cadeau van de bibliotheek. De Bibliotheken Stadskanaal en Ter Apel organiseren in het kader van Nederland Leest een aantal grensverleggende activiteiten, het Pop-up schrijfcafé, een Boekenclub Nederland Leest en we gaan aan de wandel met wandelcoach Eltjo.



Pop-up Schrijfcafé

Tijdens het Pop-up schrijfcafé word je, onder leiding van schrijfdocent en voormalig Stadsdichter van Groningen, Lilian Zielstra, op weg geholpen om jouw verhaal op papier te krijgen. In deze workshop krijg je de ruimte om vragen te stellen en naderhand heb je genoeg tips om jouw bijzondere ontmoeting of ervaring in een mooi verhaal vast te leggen. Ook als je niet meedoet aan de schrijfwedstrijd ben je van harte welkom.

Bibliotheek Stadskanaal: 15 november 19.30u-21.00u

Bibliotheek Ter Apel: 29 november 19.30u-21.00u

Aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/agenda

Boekenclub Nederland Leest

De Bibliotheek nodigt je uit om met elkaar in gesprek te gaan over het boek De Wandelaar van Adriaan van Dis. Tijdens de boekbespreking wisselen we ideeën uit, verdiepen we ons in het verhaal en deze verduidelijken voor elkaar. Wat sprak je aan? En wat waren de meest grensverleggende ontmoetingen? En waarom spraken juist deze je aan? Heb je nog vragen over het boek?

Bibliotheek Stadskanaal: 30 november 10.00u-11.30u

Bibliotheek Ter Apel: 25 november 10.00u-11.30u

Hier zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/agenda



Wandelen met coach Eltjo

Wandelcoach Eltjo neemt ons mee en verteld tijdens deze wandeling over verschillende soorten grenzen. Dit kunnen de zichtbare grenzen van Vlagtwedde zijn maar hoe zit het met je eigen grenzen? Ontdek tijdens de wandeling de mooie omgeving en natuur van Vlagtwedde en ga met elkaar in gesprek over grenzen.

Bibliotheek Vlagtwedde: 30 november 10.00u-11.30u

Aanmelden kan via biblionetgroningen.nl/agenda

Kom, lees, wandel, schrijf mee in de Bibliotheek, het centrum van ontmoeting en gesprek.

Aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/agenda

