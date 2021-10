Gratis boek Adriaan van Dis tijdens campagne Nederland Leest

GRONINGEN – Boekenliefhebbers kunnen een gratis exemplaar ophalen van het themaboek ‘De Wandelaar’, geschreven door Adriaan van Dis.

Met het thema ‘Over de grens’ start op 1 november in alle bibliotheken de leesbevorderingscampagne Nederland Leest. Alle boekenliefhebbers kunnen een gratis exemplaar ophalen van het themaboek ‘De Wandelaar’, geschreven door Adriaan van Dis. Ook als ze niet lid zijn van de bibliotheek

Met een boek reis je in een mum van tijd van Groningen naar New York en ben je maar een paar bladzijden verwijderd van 1924. Je verruimt je blik en vergroot je wereld met nieuwe verhalen.

Met het thema ‘Over de grens’ start op 1 november in alle bibliotheken de campagne Nederland Leest. Haal nu het gratis themaboek in de bibliotheek!



Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. Daarom nodigt Biblionet Groningen iedereen uit om mee te lezen. In de bibliotheek kunnen alle boekenliefhebbers, ook als ze niet lid zijn van de bibliotheek, een gratis exemplaar ophalen van het themaboek De Wandelaar, geschreven door Adriaan van Dis. Het boek gaat over een Nederlander in Parijs die bij een brand een hond in zijn schoot krijgt geworpen. De hond opent een andere wereld voor hem: die van vluchtelingen, illegalen en zwervers. Het verandert Parijs, het verandert de man.



Grensverleggende activiteiten

Biblionet Groningen organiseert diverse activiteiten rondom Nederland Leest. Op 8 december gaat Arno van der Heyden in de Boekeloere Special met Adriaan van Dis in gesprek over dit thema, live in theater De Klinker in Winschoten. Aansluitend draagt Van Dis voor uit zijn boek en zijn nieuwe bundel, waarbij hij het publiek betrekt. Schrijf je zelf graag? Doe dan mee aan de Schrijfwedstrijd van Biblionet Groningen en stuur een verhaal in over een bijzondere ontmoeting met iemand over de grens. In de Pop-up Schrijfcafé’s in diverse bibliotheken helpt schrijfdocent Lilian Zielstra deelnemers hun verhaal op papier te krijgen. Taalhuisbezoekers gaan samen koken, recepten uitwisselen en kletsen over eten. Scholieren kunnen tijdens Nederland Leest Junior met het themaboek Katvis van schrijver Tjibbe Veldkamp aan de slag met vragen als: ‘Ben jij online dezelfde persoon als offline?’ Kijk voor het volledige programma rondom Nederland Leest op www.biblionetgroningen.nl/nederlandleest.



In de bibliotheek is altijd wat te doen

In de bibliotheek is altijd wat te doen, ook als je geen lezer bent. Kijk op www.biblionetgroningen.nl/agenda voor een overzicht van alle activiteiten en ontdek jouw bibliotheek.

Ingezonden