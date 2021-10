DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Börger

Gistermiddag vond om één uur op de Breddenberger Straße bij Börger een ernstig ongeval plaats. Een 18 jarige bestuurder van een Caddy haalde vlak voor een bocht twee auto’s, waaronder een vrachtwagen, in. Daarbij verloor hij de controle over zijn voertuig en botste tegen een boom. De man, afkomstig uit Rastdorf, werd met levensgevaarlijke verwondingen per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Papenburg

Woensdag is tussen 10.00 en 11.45 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Bolwinsweg in Papenburg een donkerblauwe Audi A4 aangereden. Dit gebeurde vermoedelijk tijdens het parkeren. De auto heeft voor 1.000 euro schade. De politie is op zoek naar de veroorzaker en/of getuigen.

Dinsdag is tussen 07.40 en 17.30 op de parkeerplaats van een kinderdagverblijf aan de Grader Weg een geparkeerde rode Mercedes aangereden. De politie zoekt de veroorzaker en eventuele getuigen.

Dörpen

Dinsdagochtend is aan de Hauptstraße in Dörpen een geparkeerde zwarte Audi Q5 aangereden. Dit is vermoedelijk met een groot voertuig of auto met aanhanger gebeurd. De veroorzaker is doorgereden. De schade bedraagt 3.000 euro.