VV Westerwolde krijgt bezoek van vv Bellingwolde

VLAGTWEDDE – Zondagmiddag 31 oktober ontvangt Westerwolde streek- en gemeentegenoot Bellingwolde op sportpark De Barlage in Vlagtwedde.

Voor de thuisploeg is het na een voetballoos weekend de vijfde wedstrijd in de huidige competitie; een competitie die voor het team van trainer Richard Streuding met drie overwinningen en een gelijkspel op voortvarende manier van start is gegaan. Handhaven van de ongeslagen status met een zo optimaal mogelijk rendement zal dan ook vast en zeker voor geheel Westerwolde het doel zijn van de komende zondag te spelen derby. Bellingwolde daarentegen begint het komende weekeind aan haar zesde wedstrijd en is er in de eerste vijf wedstrijden nog niet in geslaagd tot winst te komen, waardoor het momenteel dus op de dertiende en laatste plaats bivakkeert in de derde klasse C. Er zal de ploeg van trainer Tsaerd v.d. Meer dan ook alles aan gelegen zijn hier verandering in aan te brengen. Gelet op bovengenoemde uitgangspunten van beide ploegen belooft het zondagmiddag een leuke pot voetbal op De Barlage te worden. Het bestuur nodigt iedereen dan ook van harte uit zondagmiddag bij dit op voorhand boeiende treffen aanwezig te zijn.



De wedstrijd in Vlagtwedde begint zondagmiddag om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter H.T. Poort. De wedstrijdbal wordt deze middag aangeboden door WiltsVeilig uit Vlagtwedde en pupil van de week is Rob Molema. Wel dient er opgemerkt te worden dat het bestuur van Westerwolde ook nu weer heeft besloten (gelet op de huidige coronamaatregelen) dat de kantine alleen een afhaalfunctie kent. Men dient consumpties en andere versnaperingen buiten te nuttigen. En nu maar hopen dat het zondag net als de afgelopen dagen in de buitenlucht aangenaam vertoeven is.

Ingezonden