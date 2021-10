Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de aardgasbuffer in Zuidwending.

Informatieavond

Op 12 oktober hebben we een informatieavond gehouden in Dorpshuis De Molenwiek. Wederom een geslaagde avond waarop we in een informele sfeer met omwonenden hebben gesproken over de ontwikkelingen binnen EnergyStock en Gasunie. Tijdens zo’n avond kan dieper op de inhoud ingegaan worden dan ik nu in 2 A5-tjes in dit artikel kan schrijven dus ik nodig u van harte uit om een informatieavond te bezoeken. De hand-outs van de presentatie vindt u op www.agbzw.nl/A8

Vulgraad cavernes EnergyStock

Waarschijnlijk heeft u in het nieuws gelezen dat de vulling van de aardgasopslagen dit jaar laag is. Er is schaarste op de energiemarkt waardoor de opslagen landelijk gezien ongeveer voor de helft gevuld zijn. Onze cavernes op Zuidwending zijn, conform verwachting, voor 90% gevuld. EnergyStock heeft in vergelijking met andere gasopslagen een beperkt opslagvolume. We worden vooral ingezet om huishoudens te bedienen. Daarom willen de energiebedrijven graag met een goed gevulde cavernes de winter in.



Voortgang demonstratieproject waterstofopslag A8

In september is de boorput van A8 gevuld met waterstof om de lekdichtheid ervan te testen. De groene waterstof was afkomstig uit onze eigen HyStock-installatie en is met trailers aangevoerd. Deze eerste fase heeft aangetoond dat de hoofdbuis, het cement en de zoutlaag lekdicht zijn. Een mooi resultaat waardoor we door kunnen naar de tweede fase die in november start. In deze fase worden de ‘kerstboom’ (alle bovengrondse kleppen) en de ondergrondse kleppen geplaatst. Dan worden ook deze materialen getest op geschiktheid. Deze fase zal een aantal maanden in beslag nemen. We zullen u in ieder geval via ’t Tonckeltje weer informeren over de resultaten van het demonstratieproject.



Waterstofontwikkelingen

Ook hebben we tijdens de informatieavond de ontwikkelingen rondom de ontwikkeling van waterstofcavernes besproken. Gasunie is door het ministerie EZK gevraagd te kijken of er tussen nu en 2030 een waterstoftransportnetwerk gerealiseerd kan worden, grotendeels opgebouwd uit reeds bestaande aardgasleidingen. Wij onderzoeken de mogelijkheid van de opslag van waterstof in zoutcavernes. EZK, Gasunie en wij gaan er vanuit dat er in 2030 vier cavernes voor waterstofopslag nodig zijn. Dat betekent dat we tegen die tijd onze laatste vier licenties ingevuld zullen hebben. De eerste caverne en de bijhorende installatie zouden gereed kunnen zijn in 2026. Tot 2030 volgen mogelijk nog drie cavernes. De installatie komt tussen de huidige installatie en de N366. Meer informatie vindt u op www.agbzw.nl/waterstof, waar ook de presentatie van de informatieavond staat.



Infographic Microseismisch meetnetwerk

Bij de aardgasbuffer hebben we een seismisch meetnetwerk geïnstalleerd om de bodem rondom onze cavernes in de gaten te houden en data te verzamelen over de ondergrond. We publiceren elk kwartaal een rapport met die data. Aan de hand van gemeten trillingen bepalen we wat we doen om de veiligheid blijvend te waarborgen. Dat staat beschreven in een protocol. Van dat protocol hebben we nu een infographic gemaakt. We zijn voornemens deze te delen met het eerstvolgende kwartaalrapport dat in de komende weken wordt gepubliceerd op de website. Een voorproefje staat al in de presentatie van de informatieavond.



Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

Ingezonden