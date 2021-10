Documentaire ‘Tegenwind, het verdriet van de Veenkoloniën’ morgen te zien op NPO2

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 30 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIGE ZATERDAG | VOLGENDE WEEK KOUDER

Het is een onbestendig weekend en het mooie weer van afgelopen week is duidelijk voorbij. Er valt dit weekend in ieder geval geregeld regen, zeker vandaag. Tot vanavond kan zo’n 5 mm vallen en zon is er niet of nauwelijks. Vanavond wordt wel droger, de maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 14 graden, en er staat een matige wind uit zuid tot zuidoost.

Vannacht is het overwegend droog met enkele opklaringen. Morgen is er door die opklaringen af en toe zon en het is vrij lang droog, maar later in de middag en morgenavond krijgen we met een actief front te maken met 5 tot 10 mm aan regen. Er is later ook kans op onweer bij een krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6. Maar overdag valt het dus wel meer, maximum morgen tot 15 graden.

Dat regenfront van morgenavond is maandagnacht voorbij en maandag is een redelijke dag met af en toe zon en meestal droog weer. Maar dinsdag en woensdag passeert opnieuw een storing over Noord-Nederland. Dat geeft af en toe regen en veel bewolking, en maxima van maar 10 of 11 graden.

Eind volgende week is het droger, met meer opklaringen.