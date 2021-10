Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 31 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND REGEN | KOUDER WEER KOMT

Er komt voor vanavond regen aan en daar zullen ook wel een paar flinke buien bij vallen, maar de meeste tijd is het voor ons nog een redelijke zondag. Want eerst is er af en toe zon en er is maar een zwakke tot matige zuidenwind, met enkele opklaringen en wolkenvelden. Vanmiddag is er soms ook nog wat zon maar het raakt bewolkt en aan het einde van vanmiddag of het begin van de avond begint het te regenen. Daarna regent het een paar uur, en in dat regenfront zijn ook een paar pittige buien, mogelijk ook een onweersbui. Totaal kan er weer 5 tot 10 mm vallen.

Later in de avond wordt het droog en vannacht zijn er ook weer opklaringen. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 15 graden, de wind draait bij naar zuid tot zuidwest en wordt tijdelijk windkracht 4 tot 5.

Die opklaringen van vannacht houden het morgen goed vol. Er zijn morgen weliswaar buien bij de Wadden, maar die komen niet bij ons en wij houden het vrijwel overal droog. Maar het is kouder met een maximumtemperatuur rond 12 graden.

Dinsdag begint droog met wat zon maar in de middag en avond komen er uit het zuiden enkele buien opzetten. Woensdag is tamelijk buiig met naast regen ook kans op een hagelbui. Het is dan vrij koud met maxima rond 10 graden en minima rond 5 graden.