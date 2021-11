Datum midwinterhoornwandeling Giezelbaargbloazers bekend

VEELE – De datum van de midwinterhoornwandeling van de Giezelbaargbloazers is bekend. Dit zal zijn op donderdagavond 6 januari 2022.

Waarom op een donderdagavond? Wel, zoals bekend wil de traditie dat er alleen in de buitenlucht wordt geblazen tussen eerste Adventzondag en Drie Koningen, 6 januari. Op lezingen en in gastlessen op scholen dragen wij steeds uit dat wij trots zijn op deze traditie en dat we deze in stand willen houden. Het was een gewoonte geworden dat we onze wandeling steeds hielden op de eerste zaterdag na nieuwjaar. Nu is 1 januari dit jaar op zaterdag en de eerste zaterdag erna dus op 8 januari. Dit betekent dat er op deze zaterdag niet in de buitenlucht geblazen mag worden.

Een week eerder gaat ook niet, dan is het Eerste Kerstdag. Na lang wikken en wegen hebben we besloten de wandelijng op Drie Koningen te houden. Dan is dit ook meteen de mogelijkheid om de blaasperiode af te sluiten. Dat is namelijk ook gebruikelijk.

Eerste Adventzondag gaan we “aanbloazen “. Dat doen we al een aantal jaren bij de vijf kerspelkerken in Westerwolde. Op drie koningen gaan we “ofbloazen “. Dat deed tot dusver ieder voor zichzelf op een door hem zelf uitgekozen plekje. Zet dus 6 januari in jullie agenda als de avond waarop de midwinterhoornwandeling van de Giezelbaargbloazers plaats vindt.

