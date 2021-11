Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 1 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE MAANDAG | KOUDER WEER KOMT

Er ligt een grote weerdepressie bij Schotland en op de Noordzee, maar voor ons is dat nu redelijk gunstig. Want het is een droge en dag met flinke zonnige perioden en buien blijven op zee en rond het IJsselmeer. Daardoor hebben we vandaag een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, de maximumtemperatuur is ongeveer 12 graden.

Vanavond en vannacht is het meestal nog helder en het is ook dan nog droog, de minimumtemperatuur is ongeveer 6 graden. Morgenochtend wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, in de loop van morgenmiddag en morgenavond is er kans op wat regen. Maximum morgen rond 11 graden en maar een zwakke zuidenwind. De wind neemt dus wat af.

Woensdag is bij ons weer een overwegend droge dag en een dag met buien bij de Wadden. Donderdag en vrijdag valt er ook bij ons af en toe regen en is het meestentijds bewolkt. Maximum later in de week 9 á 10 graden en minimum van 4 tot 7 graden, afhankelijk van heldere lucht of meer bewolking.