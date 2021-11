Oldambt lanceert zoekgids voor vrij toegankelijke jeugdhulp

OLDAMBT – Dagelijks staan er in Oldambt allerlei organisaties klaar om gezinnen te helpen als zij ergens tegenaan lopen. Bijvoorbeeld als een kind driftbuien heeft of niet luistert, spijbelt of ruzie maakt. Of als een jongere last heeft van een ruzie of scheiding thuis. Wie die organisaties zijn en wat voor hulp zij bieden is voortaan makkelijk te vinden in een online zoekgids. De gids is ontworpen in samenwerking met Sociaal Werk Oldambt, de GGD en Verslavingszorg Noord-Nederland.





Vrij toegankelijke hulp

Het gaat in de gids om hulp die vrij toegankelijk is. Dat is hulp of steun – vaak licht, preventief en in de buurt – die inwoners kunnen gebruiken zonder verwijsbrief van een arts of specialist. “Jongeren die het gevoel hebben er zelf niet meer uit te komen of ouders met opvoedvragen kunnen daarvan bijvoorbeeld gebruik maken,” zegt Jurrie Nieboer, wethouder jeugd van de gemeente Oldambt. “Voor veel mensen is het prettig dat ze met een hulpvraag niet direct naar een arts of specialist moeten. En voor de meeste hulpvragen is dat ook niet nodig. Met een gesprek, een steuntje in de rug, een goed advies of begeleiding is het op te lossen. Dat is wat deze hulp doet en dat maakt het zo belangrijk.”





Gemeente zet in op preventie en daarin staan ze niet alleen

“Iedereen weet dat de druk op de jeugdhulp groot is. Sommige kinderen en jongeren kampen met complexe problemen en dat is niet wat wij voor ogen hebben. We willen juist dat ze opgroeien in een omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Zorgeloos kunnen leven. En kansen krijgen en kunnen benutten op allerlei vlakken zoals onderwijs, sport en cultuur. Een eerste stap om dit te realiseren is om problemen zo vroeg mogelijk bespreekbaar te maken. En de jongere en zijn omgeving de juiste hulp te bieden”, vertelt Nieboer. De gemeente zet in op preventie en daar staan ze niet alleen in. De zoekgids is samen met Sociaal Werk Oldambt, de GGD en Verslavingszorg Noord-Nederland gemaakt. En tot stand gekomen vanuit een behoefte uit het jeugdveld. Vanuit de mensen in Oldambt die dagelijks werken met jeugd en gezinnen. “Een mooie samenwerking waar we trots op zijn”, aldus Nieboer. “Samen kunnen we voorkomen dat hulpvragen uitgroeien tot complexe problemen.”



Campagne

Om de zoekgids onder de aandacht te brengen, starten Sociaal Werk Oldambt, de GGD, Verslavingszorg Noord-Nederland en de gemeente een campagne. Op dit moment vooral gericht op belangrijke contactpersonen van kinderen, jongeren en ouders/verzorgers. “We weten dat inwoners niet zo snel zelf op zoek gaan naar hulp als de hulpvraag nog klein is, daarom is het belangrijk dat personen in hun omgeving hen kunnen wijzen op hulp die beschikbaar is,” verklaart Nieboer. In 2022 komt er een campagne gericht op kinderen, jongeren en ouders/verzorgers zelf. “In de tussentijd zijn ze natuurlijk welkom om de online zoekgids te raadplegen.”





Meer ontwikkelingen

De lancering van de zoekgids en de samenwerking tussen de partijen is onderdeel van een breder programma Jeugdhulp. Het programma omvat onderdelen gericht op preventie en het geven van de juiste hulp op de juiste plaats. Het doel is dat kinderen en jongeren op kunnen groeien in een omgeving waarin ze zich positief kunnen ontwikkelen. Binnen hun eigen mogelijkheden en interesses.

Ingezonden