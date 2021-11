Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 2 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN | MORGEN MEEST DROOG

We krijgen een vrij rustige dinsdag met flinke zonnige perioden en een zwakke tot matige zuidenwind. Vanmiddag raakt het bewolkt en later in de middag en vanavond is er kans op wat lichte regen. Heel koud is het niet maar ook niet warm: de middagtemperatuur van 11 graden.

Vannacht is het bij ons droog en er komen ook weer opklaringen, daardoor kan er mist ontstaan. Het wordt vannacht ook vrij koud: minimum rond 3 graden. Morgenochtend kan die mist blijven hangen, morgenmiddag is er af en toe zon en zou er een enkele bui kunnen vallen. Maar het wordt een heel rustige dag met een zwakke wind, maximum morgen rond 9 graden.

Donderdag en vrijdag is er een matige wind uit het noordwesten. Daardoor is er die dagen veel bewolking met af en toe wat regen. Ook dan is het niet warm met middagtemperaturen rond 10 graden, in het weekend komt er 1 á 2 graden bij.