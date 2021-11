Het was genieten met Erwin de Vries en Christof Bauwens in Veelerveen

VEELERVEEN – Zaterdagavond verzorgden Erwin de Vries en Christof Bauwens een optreden in Ons Noabershoes in Veelerveen.

Het is zaterdagavond, even over zessen als Erwin de Vries z’n auto voor Ons Noabershoes parkeert. Breed lachend komt hij binnen, even handen schudden. Het is een tijd geleden dat hij in Ons Noabershoes op trad. Even bijpraten, dan over naar de orde van de dag. “Waar kunnen we het beste uitladen, want ik heb nogal wat spullen bij me”. We kijken of het aan de lange zijkant van de grote zaal voldoende droog is om alle benodigde apparatuur vandaar naar binnen te brengen. En gelukkig kan dat, scheelt heel wat meters sjouwen. “Heb je nog hulp nodig? Nee hoor ga jullie gang maar, ik red me wel”.

Het daarop volgende half uur is Erwin bezig met het uitladen van geluidsapparatuur, boxen, gitaren, microfoons, snoertjes, kabels etc. Intussen is Christof Bauwens, de vaste gitarist van Erwin, ook gearriveerd. Er wordt even gepraat en dan begint die ook met uitladen. Dan is het tijd voor een kop koffie. Snel weer verder met opbouwen, een kabeltje hier een snoertje daar. Gitaren worden opgesteld. Allerlei technische hoogstandjes worden aangesloten. Er wordt getest, geluisterd, gezongen en nog eens getest. Er is nog geen tijd geweest voor een gezonde maaltijdsalade.

Vanaf zeven uur komen belangstellenden Ons Noabershoes binnen. Ze kunnen nog niet de grote zaal in, dus wordt er een plekje gezocht in het eetcafé en wordt er alvast een vers gezette bak koffie genuttigd. Tien voor acht is de geluidscheck voltooid en kunnen de mensen een plekje zoeken in een gezellig ingerichte grote zaal die met behulp van vrijwilligers tot stand is gekomen. Alles is klaar voor een gezellige avond.

Tegen kwart over acht betreden Erwin en Christof de zaal. Het aanwezige publiek is er klaar voor, ze hebben hier lang op moeten wachten. De eerste afspraak over dit optreden dateert van 2019. Jammer dat er overdag nog een aantal mensen heeft moeten afzeggen i.v.m. ziekte. De eerste tonen van gitaren dwarrelen de zaal in. Met de voor hem zo kenmerkende ietwat rauwe stem zingt Erwin het eerste nummer. Het is het nummer Veenkolonioal van z’n nieuwe CD “Antwoord”. Het volgende anderhalf uur zijn meer nummers van de nieuwe CD te beluisteren, allen ondersteund door luchtige, vrolijke en serieuze verhalen, zoals: Feestweek, Zummer in Oost Grunnen en het prachtige, gevoelige Komt weer goud. Christof begeleidt hem daarbij op een fantastische manier op de gitaar, waarbij stevige uithalen worden afgewisseld met het subtiel aaien van de snaren, opgevolgd door het geluid van een Spaanse gitaar die je terug doet denken aan mediterrane sferen.

Naast veel nieuw werk, passeren ook diverse oudere nummers de revue, zoals: Miss Scheemda, Kapsalon Anita en ’t Witte Hoeske in Ulsda. Het is ruim na tienen als de laatste gitaartonen wegsterven. De aanwezigen hebben genoten en tonen dat middels een groot applaus. Velen maken nog een praatje met Erwin en Christof, die daar ook alle tijd voor nemen. Uiteindelijk gaat ieder voldaan en nog druk napratend over een zeer gezellige, geslaagde avond, op huis aan.

Zaterdag 13 november krijgt deze streektaalavond een vervolg met het Nije Westerwolde Streektoalfestival m.m.v. de muzikanten: Krzysztof Groen, Josien Bakker en Berny Jansema en de woordkunstenaars Luuk Houwing en Erik Rouppé. De activiteiten van 2021 worden afgesloten met een optreden van de countryband Slow Movin Outlaws met zanger Edwin Jongedijk dat plaats vindt op zaterdag 27 november. Kaarten kunt u reserveren via: info@veelerveen.eu.

Ingezonden door Pieter Huttinga

Foto’s: Tedo Swarts