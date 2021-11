DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

In de nacht van zaterdag op zondag is aan de Eschring in Lathen de achterklep van een blauwe Seat Ibiza bekrast. De schade wordt op 500 euro geschat.

Emlichheim

Bij een ongeval op de Coevorder Straße in Emlichheim is vanmiddag een 53 jarige Nederlandse vrachtwagenchauffeur gewond geraakt. Het slachtoffer reed om 12.10 uur in de richting van Nederland toen hij door onbekende oorzaak in de rechter berm belandde en tegen een boom botste. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Sögel

De politie heeft gisteren zes dure spijkerbroeken en vier boxershorts in beslaggenomen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. (zie foto) De eigenaar(s) kunnen contact opnemen met de politie van Sögel.

Wietmarschen

Gisteravond is bij een ongeval op de Klausheider Straße een 46 jarige man uit Litouwen om het leven gekomen. Vier andere personen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde om kwart voor zes. De Litouwer haalde met zijn VW Passat drie voor hem rijdende voertuigen in. Op dat moment kwam in tegenovergestelde richting een landbouwvoertuig. De VW en de tractor botsten frontaal op elkaar. Vervolgens knalde de Litouwer met zijn auto tegen een camper die hij zojuist had ingehaald. De camper sloeg over de kop en belandde in de sloot. De 52 jarige bestuurster en haar 55 jarige passagier raakten, evenals de tractorchauffeur, lichtgewond. Een 36 jarige Pool, die bij de Litouwer in de auto zat, raakte zwaargewond. De gewonden werden naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De schade wordt op 100.000 euro geschat.