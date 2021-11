Aanhoudingen na verduistering geld bejaarde man

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 3 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG EN MEEST DROOG | VOORAL VRIJDAG WAT REGEN

Het is een heel rustige dag met een zwakke wind uit zuid tot zuidwest. Plaatselijk is het mistig maar de zon is er soms goed bij. Vanmiddag zijn er ook zonnige perioden en wat wolkenvelden. Het blijft bij ons droog, wel zijn er regen- en hagelbuien in het Waddengebied. De maximumtemperatuur is 9 á 10 graden.

Morgen waait de wind meestal uit het noorden tot noordwesten. Vannacht is het vrij helder met kans op mist en minimumtemperaturen rond 4 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met in de middag en avond enkele regenbuien. Ook dan zijn er meer buien bij de Wadden en het IJsselmeer te vinden, onze middagtemperatuur is morgen 8 á 9 graden.

Vrijdag is er een matige wind en dan is het overwegend bewolkt met af en toe regen of motregen. Zaterdag is er een zuidwestenwind en dan is het droog met mooie zonnige perioden en ongeveer 11 graden. Vanaf zondag is het weer wisselvallig met enkele buien en 10 tot 12 graden.