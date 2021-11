‘Piep!’ de brandweer rukte uit naar de bieb van Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag kregen kinderen, (groot)ouders en bezoekers in Bibliotheek Ter Apel antwoord op vragen als: hoe is het om brandweerman of -vrouw te zijn? Waarom zijn rookmelders zo belangrijk? En wat moet je eigenlijk doen als thuis de rookmelder piept?

Een brandweerman- en vrouw van Brandweer Groningen kwamen vanmiddag langs in de bibliotheek van Ter Apel. Zij lazen voor uit het boekje Lappa PIEP, geschreven en geïllustreerd door Mirjam Visker. Het is gemaakt in opdracht van – en in samenwerking met Veiligheidsregio Groningen. Lappa PIEP is een prentenboek dat gaat over brandveiligheid zonder dat het eng wordt. Wat het boek speciaal maakt, is dat het tweetalig is uitgevoerd; in het Nederlands en in het Grunnings. En in de illustraties zijn typisch Groninger items te vinden. Het interactieve kinderboek met kijkplaat, doe-pagina en 14 ‘vriendjesvragen’ is uitermate geschikt voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar

Lappa beleeft samen met Hondje Wof een spannend avontuur; PIEP! Gelukkig komt de brandweer op tijd om hem en papa en mama te helpen. Lappa heeft er veel van geleerd en geeft ook opa en oma tips om hun huisje (brand)veiliger te maken. Het boekje is te leen bij de Groninger bibliotheken en ligt in schoolbibliotheken.

De voorleesmiddag werd gecombineerd met een brandveiligheidsspreekuur en de brandweerlieden vertelden hoe het is om bij de brandweer te werken. Ook leerden kinderen én volwassenen meer over het brandveilig(er) maken van hun huis. Voor de kinderen lagen kleurplaten klaar. Hiermee konden ze een exemplaar van het Lappa PIEP-boekje winnen.

Foto’s: Gerda Boeijing