Concert Blues Avenue Revisited in ’t Ganzenust Vriescheloo

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 4 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST MISTIG | NA VANDAAG MEER WIND

Een klein lagedrukgebiedje ligt vandaag over het midden van het land en daardoor is er vanochtend nauwelijks wind, en dus kan de mist en nevel lang blijven hangen. Vanmiddag zakt die kleine depressie weg naar Zuid-Nederland en dan komt er bij ons een zwakke noordenwind te staan. Maar veel zon hoeven we niet te verwachten, het blijft overwegend bewolkt en er zou vanmiddag of vanavond lokaal ook een bui kunnen vallen. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 10 graden.

Vannacht en morgenochtend is de kans op mist minder groot want dan is er een zwakke tot matige westenwind. Wel blijft er vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen. Morgenmiddag- en avond is er eveneens kans op enkele buien, maximum morgen rond 11 graden. De minimumtemperatuur voor komende nacht is zo’n 6 graden.

In het weekend is het meestal bewolkt met af en toe wat regen en een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. Zondag is er ook kans op windvlagen, de maximumtemperatuur is in het weekend zo’n 10 graden. Na het weekend is het rustig met zon en een paar dagen overwegend droog weer.