Contacthond van Stichting Blijf speciale gast in het Alzheimercafé dinsdagavond 14 december

BLIJHAM – Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimer Café terecht. Er is ruimte voor gesprek en ontmoeting. De gasten kunnen met elkaar in gesprek over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en de te bieden hulp. Op 14 december komt er een gastspreker samen met een heel speciale gast! Namelijk een contacthond van Stichting Blijf.

Contacthonden bij Stichting blijf worden opgeleid tot contacthond speciaal voor mensen met dementie. Zeker in de coronatijden, kan een hond net even dat stapje extra doen. Waar wij onderling anderhalve meter afstand (moeten) houden, kan de hond juist even een knuffel geven op het moment dat dat nodig is! Komt u ook langs om even te knuffelen op deze avond?!



Even in het kort:

Wanneer: dinsdagavond 14 december (iedere 2e dinsdagavond van de maand, volgende keer is op 14 december)

Tijd: 19.30 -21.00 uur, de deuren openen om 19.00 uur.

Locatie: St. Zorgcentrum ‘De Blanckenborg’, Eikenlaan 34 in Blijham.

Praktische informatie: Het is ‘bij Zorgcentrum De Blanckenborg’ verplicht om bij verplaatsing in het gebouw een mondkapje te dragen. Daarnaast wordt verzocht uw handen te desinfecteren bij binnenkomst en geldt de anderhalve meter afstandsregel.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Femke Wight van Stichting Welzijn Westerwolde. Dit kunt u doen door middel van te bellen naar 06-82367596 / 0599-582460 of een mail te sturen naar f.wight@welzijnwesterwolde.nl.

Alzheimercafé Oldambt/Westerwolde wordt georganiseerd in samenwerking met lokale organisaties onder coördinatie van Stichting Welzijn Westerwolde.

