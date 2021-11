Groninger VVD stelt schriftelijke vragen over overlast veiligelanders AZC Ter Apel

GRONINGEN, TER APEL – De Groninger Statenfractie van de VVD heeft woensdag schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de instroom- en overlastproblematiek bij het AZC in Ter Apel. In de brief dringen de liberalen aan op een snelle en structurele oplossing voor het capaciteitsgebrek en de overlast, zo vragen ze om een tweede permanente aanmeldlocatie buiten de provincie Groningen en meer handhaving in het OV. Eerder vroeg de VVD al aan het College van Gedeputeerde Staten om de situatie in Ter Apel aan te kaarten in de gesprekken met de formateurs.

‘De overlast in Ter Apel is helaas niet nieuw, daar heeft de VVD al eerder aandacht voor gevraagd. Maar de huidige situatie met de enorme instroom vanuit Afghanistan en de toenemende terreur van veiligelanders in het OV en het dorp is onhoudbaar, daar moet zo snel mogelijk een oplossing voor komen’ stelt VVD-Statenlid Marjolein Vulpes. ‘De vakbonden dringen al langer aan op harde maatregelen. En terecht, want we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat onze OV-medewerkers zich bedreigd of geïntimideerd voelen.’

Het COA verwacht de komende weken wederom een sterke stijging in het aantal aanmeldingen. De VVD pleit daarom voor een extra structurele aanmeldlocatie, buiten de provincie Groningen. “De druk moet echt van de ketel in Ter Apel, niet alleen in het OV maar ook voor de inwoners en ondernemers in het dorp. Het wordt tijd dat ook andere delen van Nederland hun steentje bijdragen in het opvangen van asielzoekers, dat kunnen we in Groningen echt niet alleen aan.”

Ingezonden