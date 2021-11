Afscheid van Nienke Homan als onze gedeputeerde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 5 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WOLKEN | MEEST BEWOLKT WEEKEND

Het wordt vandaag een vrij mooie dag want er is flink wat zon en voorlopig is het droog, het is pas in de namiddag en vanavond dat er vanaf zee een paar buitjeS tot bij ons door kunnen dringen. Het is dus vrij zonnig, maar er komen wel een paar wolken, de maximumtemperatuur is ongeveer 11 graden. De wind is zwak tot matig en draait van west naar noordwest.

Morgen komt er een vrij krachtige zuidwestenwind te staan en dan is er weinig of geen zon. Eerst valt er af en toe wat lichte regen, meer kans op regen is er morgenavond. Naast regen zijn er dan ook windvlagen, maximumtemperatuur morgen rond 10 graden.

Zondag is het de meeste tijd ook bewolkt met eerst een paar kortdurende buien en vooral later in de dag meer kans op regen, met kans op windvlagen. Begin volgende week valt er vooral op de maandag nog een bui, verder is er ook weer wat zon en de temperatuur verandert weinig.