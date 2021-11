Carmen wint Schierste Ploatje!

OLDAMBT – Wat was het spannend. Op vrijdagavond 5 november kwamen alle deelnemers van de Oldambtster versie van ‘Het Perfecte Plaatje’, Schierste Ploatje, nog één keer bij elkaar in Cultuurhuis De Klinker. Wie zou de winnaar van de fotowedstrijd worden na zes prachtige opdrachten? Voor aanvang van de laatste opdracht was al duidelijk dat het tussen twee deelnemers zou gaan. Carmen en Benny stonden slechts één punt van elkaar op plek 1 en 2 in het algemeen klassement. Carmen trok aan het langste eind door de laatste opdracht te winnen en mag zich daarom winnaar van Schierste Ploatje noemen!

Opdracht 6

Doordat Benny tijdens de laatste opdracht op een 3e plaats eindigde wist hij zijn indrukwekkende serie voort te zetten. Bij geen enkele opdracht eindigde hij buiten de top 3. Het bleek echter net niet genoeg om het algemeen klassement naar zijn hand te zetten. Opdracht zes, met als thema: ‘Oldambt op haar mooist’, daagde de deelnemers nog één keer uit om Oldambt op een fantastische manier op de gevoelige plaat vast te leggen. Met succes. De jury, met als gastjurylid wethouder van Oldambt Erich Wünker, was diep onder de indruk van de ingezonden foto’s en had lang beraad nodig om de uiteindelijke winnaar te kiezen.

Hoofdprijs

De hoofdprijs bestaat uit een expositie met de geschoten ‘ploatjes’ in 2022. Als eerste zal de expositie te bewonderen zijn in Cultuurhuis De Klinker, vervolgens gaat hij door naar Coöperatie De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans. Er wordt nog gekeken naar een derde locatie.

Thuiswinnaar

Thuiswinnaar van deze ronde werd een foto van Instagram pagina gewoon_foto_nl. De jury vond deze foto van het Stadspark in Winschoten de mooiste van alle inzendingen van de thuiswedstrijd.

Terugblik

De organisatie van het evenement, Stichting Marketing Oldambt, kijkt terug op een zeer geslaagde eerste editie van Schierste Ploatje. De vele prachtige foto’s die door de deelnemers gemaakt zijn hebben Oldambt in het zonnetje gezet. Er wordt dan ook niet uitgesloten dat er in 2022 een tweede seizoen komt.

Benieuwd naar alle inzendingen van de deelnemers? Op de website oldambt.groningen.nl/schiersteploatje vind je alle foto’s. Ook vind je hier de volledige uitslag in het algemeen klassement.

Ingezonden door Mick Zuurman