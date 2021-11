Chalet Camping Wedderbergen door brand verwoest

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 6 november, 09.00 uur door John Havinga

BEWOLKT WEEKEND | VANAVOND REGEN EN MORGEN BUIEN

We krijgen een bewolkte dag met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het blijft overwegend droog, tot de avond. Vanavond en vannacht en ook morgen krijgen we perioden met (lichte) regen. Het wordt vanmiddag ongeveer 10 à 11 graden.

Morgen krijgen we wel af en toe buien het is wisselend bewolkt, met af en toe enkele (korte) buien. De maximumtemperatuur komt morgen te liggen rond 10 à 11 graden, bij een vrij krachtige westenwind en kans op windvlagen.

Begin volgende week is het licht wisselvallig, met af en toe een bui, met name op maandag en woensdag. Verder is er ook weer wat zon en de temperatuur verandert weinig. De middagtemperaturen schommelen rond 9 à 10 graden en in de nachten koelt het af tot circa 5 graden.