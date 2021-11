Westerwolde ontmoet HOC in Odoorn

ODOORN – Zondagmiddag 7 november gaat Westerwolde op bezoek in Odoorn, waar de Vlagtwedders in hun zesde competitiewedstrijd gaan aantreden tegen de Hunso Oring Combinatie (HOC).

Iets meer dan een jaar geleden was de ontmoeting tussen beide ploegen een van de weinige wedstrijden in de vroegtijdig afgebroken competitie 2020 / 2021. Destijds werd het duel (eindstand 1 – 1) zonder publiek afgehandeld, maar de door Westerwolde verzorgde live-uitzending via internet zorgde er wel voor dat veel aanhangers van beide ploegen getuige waren van een spannende wedstrijd.



Westerwolde staat momenteel op de vierde plaats in de derde klasse C. Uit de vijf gespeelde wedstrijden werden elf punten vergaard. Er werd drie keer gewonnen en twee keer gelijk gespeeld. In deze vijf wedstrijden werd er twaalf keer gescoord en moest het team van trainer Richard Streuding negen tegentreffers incasseren. Ook HOC kent een voortvarende start van de competitie. Zo werd vorige week zondag Gieten in eigen huis met een mooie 1 – 3 aan de zegekar gebonden en mede hierdoor heeft de ploeg van trainer Bas Nibbelke haar visitekaartje voor het kampioenschap duidelijk afgegeven.

HOC heeft nu na ook vijf gespeelde wedstrijden twaalf punten en het doelsaldo van de Drenten is 13 – 5 en het team bevindt zich hiermee op een keurige tweede plaats in de competitie. Maar uiteraard zal er Westerwolde alles aan gelegen zijn ook komende zondag de ongeslagen status te handhaven. Ingrediënten genoeg voor hopelijk andermaal een boeiend voetbalspektakel op sportpark Harm Kuiper aan de Hammeersweg in Odoorn.



De wedstrijd begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter W.L. Stroetman. Dit alles uiteraard in de hoop dat de aangescherpte coronamaatregelen voor beide ploegen niet al te veel roet in het eten gooien …..

