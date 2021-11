Westerwolde fors onderuit tegen sterk HOC

ODOORN – Na een wedstrijd met een waar doelpuntenfestijn raakte Westerwolde zondagmiddag op sportpark Harm Kuiper in Odoorn de ongeslagen status op een harde manier kwijt. Uiteindelijk werd er met 6 – 3 verloren van nummer twee HOC. Al na tien minuten spelen keek de ploeg van trainer Richard Streuding tegen een lelijke 3 – 0 achterstand aan, een achterstand die de Vlagtwedders dan ook de gehele wedstrijd bleef achtervolgen. Ondanks dit teleurstellende begin van de wedstrijd bleef Westerwolde knokken voor een goed resultaat, maar de Hunso Oring Combinatie bleef zonder al te veel moeite op de been en gaf met deze degelijke overwinning haar visitekaartje als kanshebber voor de titel op een duidelijke manier af.



Al na twee minuten spelen was het raak. Frank Fokke passeerde op de achterlijn behendig een verdediger van Westerwolde en zijn hoge voorzet kon maar half verwerkt worden door doelman Rudie Bergman van Westerwolde. Na een uiterste krachtinspanning sloeg hij in tweede instantie de bal het veld weer in. Echter, tot verbazing van nagenoeg iedereen wees arbiter Stroetman, die zijn beslissingen deze middag meermalen op grote afstand nam, naar de middenstip. De bal zou de doellijn zijn gepasseerd en daarmee kon de 1 – 0 op het scorebord worden genoteerd. Na dit omstreden begin van de wedstrijd raakte de defensie van Westerwolde de weg enigszins kwijt en mede door zwak verdedigen kon HOC uit een counter en twee minuten later vanuit de kluts de 2 – 0 en 3 – 0 laten aantekenen. Respectievelijk Frank Fokke (8e minuut) en Richard Wiggers (10e minuut) waren de doelpuntenmakers.

Bij Westerwolde lukte tot op dat moment niet veel en het werd nog erger toen doelman Bergman binnen het strafschopgebied een voor velen onnodige overtreding op een HOC-aanvaller maakte. Arbiter Stroetman kon niets anders beslissen dan een strafschop. Het was Frank Fokke die deze elfmeter zonder problemen verzilverde. Westerwolde zat niet bij de pakken neer en het was dan ook spits Sander van Hoorn die in de 27e minuut na een afvallende bal deze middag de eerste treffer voor Westerwolde liet noteren: 4 – 1. Daarmee was de koek wat doelpunten betreft in dit eerste bedrijf nog niet op. Eerst was het Stijn Westera die in de 30e minuut uit een toegekende vrije trap met een fraaie kopbal de vijfde treffer namens HOC voor zijn rekening nam en in de 35e minuut rondde Westerwolde-vleugelaanvaller René v.d. Laan een prima dieptebal op beheerste manier af. Met de verkregen 5 – 2 ruststand gingen beide ploegen dan ook naar de tactische bespreking die er na een dergelijke voorstelling van beide kanten vast en zeker zou volgen.



Met de nodige veerkracht probeerde Westerwolde in de tweede helft nog iets recht te zetten, maar verder dan het benutten van een strafschop door Kevin v.d. Laan in de 72e minuut kwamen de Vlagtwedders niet. Wel raakten de gemoederen, mede door het lankmoedige optreden van de leidsman, meer en meer verhit. Dit leidde tot een aantal gele kaarten, al dan niet terecht toegekend. Dat Mark van Bergen in de 90e minuut nog met een mooi schot de 6 – 3 produceerde was meer voor de statistieken, maar gaf tegelijkertijd aan dat HOC deze middag als terechte winnaar van het veld stapte.



Voor Westerwolde nu een kort moment van uithuilen en dan volop naar het volgende treffen. Zondag 14 november ontmoeten de rood-witten op sportpark De Barlage in het kader van het bekertoernooi in de eerste ronde LEO uit Loon. Deze club speelt eveneens in de derde klasse en derhalve kan deze ontmoeting een interessante inkijk geven in de krachtsverhouding tussen verenigingen spelend in dezelfde klasse. Een week daarop (zaterdagavond 20 november) staat de derby tegen Sellingen op het programma. Kortom, twee duels voor Westerwolde om te laten zien dat de wedstrijd van vandaag (en dan met name de eerste tien minuten ……) een incident was dat niet al te vaak moet voorkomen wil men de competitie op een goede manier voortzetten en uitspelen.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Thorben Hulsman – Frank Riks – Merill Wakker (C) – Elroy v.d. West – Merijn te Velde (70e min. Julian Smid) – Kevin v.d. Laan – Lars van Ravenhorst – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Joan Solano (75e min. Michel ter Horst)



Scheidsrechter: dhr. W.L. Stroetman

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 120

Ingezonden door: HJ Pleiter